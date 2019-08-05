На Буковині у ДТП постраждав малолітній велосипедист
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Чернівецькій області внаслідок зіткнення легковика та велосипеда постраждала дитина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, 5 серпня, приблизно о 09:30, до правоохоронців надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілим у селі Мамаївці. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Кіцманського відділу поліції.
Правоохоронці встановили, що 40-річна жінка-водій автомобіля Renault Logan допустила наїзд на 13-річного хлопчика, який на велосипеді раптово виїхав на проїжджу частину дороги.
Попередньо, внаслідок наїзду автомобіля хлопчик отримав забої поперекового відділу хребта, голови та колін і був доставлений до Кіцманської районної лікарні.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Житомирській області в ДТП загинув 14-річний велосипедист.