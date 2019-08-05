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У Житомирській області в ДТП загинув 14-річний велосипедист

У Житомирській області в ДТП загинув 14-річний велосипедист

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. У Житомирському районі у ДТП загинув 14-річний велосипедист, пише УНН з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталася 3 серпня близько 17.40 у с. Денишах Житомирського району. Поліцією розпочато досудове розслідування.

“Попередньо, велосипедист, 14-річний місцевий житель, рухаючись по ґрунтовій дорозі до перехрестя, не впорався з керуванням та, виїхавши на проїжджу частину вулиці, здійснив зіткнення з автомобілем „Fiat Scudo“, за кермом якого перебував 58-річний житомирянин”, — вказано у повідомленні у поліції.

Травми, отримані унаслідок ДТП, виявилися несумісними з життям — підліток загинув на місці події.

Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває встановлення всіх обставин події.

Як повідомляв УНН, за перше півріччя в Україні сталось 769 ДТП з велосипедистами.

Українські Національні Новини

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