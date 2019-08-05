В Житомирской области в ДТП погиб 14-летний велосипедист
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Житомирском районе в ДТП погиб 14-летний велосипедист, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Роковое дорожно-транспортное происшествие произошла 3 августа около 17.40 в с. Денишах Житомирского района. Полицией начато досудебное расследование.
“Предварительно, велосипедист, 14-летний местный житель, двигаясь по грунтовой дороге до перекрестка, не справился с управлением и, выехав на проезжую часть улицы, совершил столкновение с автомобилем „Fiat Scudo“, за рулем которого находился 58-летний житель Житомира”, — указано в сообщении в полиции.
Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью — подросток погиб на месте происшествия.
Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.
Как сообщал УНН, за первое полугодие в Украине произошло 769 ДТП с велосипедистами.