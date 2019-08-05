На Буковине в ДТП пострадал малолетний велосипедист
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Черновицкой области в результате столкновения легковушки и велосипеда пострадал ребенок. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, 5 августа, примерно в 09:30, в полицию поступило сообщение о ДТП с пострадавшим в селе Мамаевцы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Кицманского отдела полиции.
Правоохранители установили, что 40-летняя женщина-водитель автомобиля Renault Logan допустила наезд на 13-летнего мальчика, который на велосипеде внезапно выехал на проезжую часть дороги.
Предварительно, в результате наезда автомобиля мальчик получил ушибы поясничного отдела позвоночника, головы и коленей и был доставлен в Кицманскую районную больницу.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Житомирской области в ДТП погиб 14-летний велосипедист.