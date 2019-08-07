Во Львовской области автомобиль наехал на пожилую велосипедистку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В Червонограде Львовской области водитель автомобиля совершил наезд на пенсионерку, которая ехала на велосипеде. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 6 августа, около 20:10, на улице Богдана Хмельницкого в Червонограде.
Как предварительно установили правохранители, водитель автомобиля Renault Kangoo, 51-летний местный житель, совершил наезд на 61-летнюю велосипедистку, также жительницу Червонограда.
В результате наезда женщина получила телесные повреждения.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, на Буковине в ДТП пострадал малолетний велосипедист.