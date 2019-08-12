В центре Харькова патрульные попали в ДТП во время преследования нарушителя

КИЕВ. 12 августа. УНН. В центре Харькова полицейский автомобиль во время преследования нарушителя попал в ДТП, в результате чего двух патрульных полицейских доставили в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.