В центре Харькова патрульные попали в ДТП во время преследования нарушителя
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В центре Харькова полицейский автомобиль во время преследования нарушителя попал в ДТП, в результате чего двух патрульных полицейских доставили в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Так, авария произошла 11 августа около 22:40 на проспекте Науки.
По данным полиции, во время дежурства работник патрульной полиции на служебном автомобиле Toyota Prius с включенными звуковыми и проблесковыми спецсигналами красного и синего цвета преследовал автомобиль Opel Astra, водитель которого нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться с места.
"Во время движения нарушитель совершил резкое торможение и маневр вправо, в результате чего произошло столкновение его автомобиля с транспортным средством патрульных и Daewoo Lanos, который двигался впереди него в попутном направлении", - говорится в сообщении.
В результате ДТП в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи были доставлены двое пассажиров Toyota Prius. Они получили легкие телесные повреждения и после осмотра врачами были отпущены.
Водитель автомобиля Opel Astra от проведения судебно-медицинского обследования на алкоголь отказался.
Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств происшествия.
Напомним, в Житомирской области в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, среди которых полицейский.