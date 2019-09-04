ДТП в Харькове: столкнулись Lexus и патрульное авто
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Харькове произошло столкновение автомобиля Lexus и служебного авто патрульной полиции, в результате чего пострадали два человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области.
Так, сегодня, около 15:00, на перекрестке улиц Л. Сердюка и Бучмы произошло ДТП с участием автомобилей Lexus и служебного авто патрульных Toyota Prius.
"По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus не предоставил преимущество в движении служебному автомобилю Toyota Prius, который двигался с включенными проблесковыми спецсигналами красного и синего цветов, в результате чего произошло столкновение. Во время ДТП пассажирка авто Lexus и патрульный полицейский получили телесные повреждения. Их госпитализировали в больницу", - сообщили в патрульной полиции.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Она в дальнейшем установит все обстоятельства происшествия.
Напомним, в центре Харькова патрульные полицейские во время преследования нарушителя на автомобиле попали в ДТП.