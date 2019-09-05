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У Полтаві легковик наїхав на візочок із дитиною

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Полтаві внаслідок наїзду легкового автомобіля травми отримала новонароджена дитина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць С.Петлюри та М.Коцюбинського 4 вересня, близько 12:05.

Поліцією попередньо встановлено, що автомобіль Opel Combo, під керуванням 58-річного водія, скоїв наїзд на дитячу коляску з новонародженою дитиною.

Внаслідок зіткнення дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черпено-мозкової травми, струсу головного мозку, забою м’яких тканин тіла.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок ДТП, під час якого автомобіль наїхав на дитячий візочок, травмований однорічний хлопчик.

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