У Полтаві легковик наїхав на візочок із дитиною
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Полтаві внаслідок наїзду легкового автомобіля травми отримала новонароджена дитина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць С.Петлюри та М.Коцюбинського 4 вересня, близько 12:05.
Поліцією попередньо встановлено, що автомобіль Opel Combo, під керуванням 58-річного водія, скоїв наїзд на дитячу коляску з новонародженою дитиною.
Внаслідок зіткнення дитина отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черпено-мозкової травми, струсу головного мозку, забою м’яких тканин тіла.
Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, на Львівщині внаслідок ДТП, під час якого автомобіль наїхав на дитячий візочок, травмований однорічний хлопчик.