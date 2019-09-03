Легковик наїхав на дитячий візочок, немовля у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. На Львівщині внаслідок ДТП, під час якого автомобіль наїхав на дитячий візочок, травмований однорічний хлопчик. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції області.
Інцидент стався 2 вересня на автодорозі "Львів - Луцьк" в одному з сіл Радехівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Dacia Logan, 21-річний львів’янин, не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на дитячий візок, у якому перебував однорічний хлопчик, після чого зіткнувся з огорожею домогосподарства.
У департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА вказали, що, зі слів водія, він виїхав на узбіччя "через те, що на дорогу вибіг собака".
Внаслідок наїзду дитина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.
"Внаслідок ДТП дитина випала з коляски на траву та отримала тілесні ушкодження: “забій грудної клітки” та госпіталізована в реанімаційне відділення Радехівської ЦРЛ", - уточнили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання правової кваліфікації.
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