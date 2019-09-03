Легковушка наехала на детскую коляску, младенец в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Во Львовской области в результате ДТП, во время которого автомобиль наехал на детскую коляску, травмирован годовалый мальчик. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
Инцидент произошел 2 сентября на автодороге "Львов - Луцк" в одном из сел Радеховского района.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Dacia Logan, 21-летний львовянин, не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на обочину, где совершил наезд на детскую коляску, в котором находился годовалый мальчик, после чего столкнулся с ограждением домохозяйства.
В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА указали, что, по словам водителя, он выехал на обочину "из-за того, что на дорогу выбежала собака".
В результате наезда ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован.
"В результате ДТП ребенок выпал из коляски на траву и получил телесные повреждения: "ушиб грудной клетки" и госпитализирован в реанимационное отделение Радеховской ЦРБ", - уточнили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос правовой квалификации.
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