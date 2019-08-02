На Херсонщині виявили мертве немовля на смітнику
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. На Херсонщині правоохоронці розшукують матір, яка викинула немовля на смітник. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Труп дитини було виявлено 31 липня. В той день, близько 12:04, до поліції Херсонщини надійшло повідомлення від місцевої жительки, яка у сміттєвому баку біля під’їзду багатоповерхівки виявила труп немовля.
За попередніми даними судово-медичного дослідження, смерть дитини настала внаслідок асфіксії, хоча вона народилася живою.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 117 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини).
Поліцейські проводять заходи по встановленню особи породіллі.
Нагадаємо, на Луганщині у смітнику знайшли мертву новонароджену дитину.