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На Луганщині у смітнику знайшли мертву новонароджену дитину

Київ • УНН

 • 12031 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. На Луганщині у місті Рубіжне на смітнику в коробці від взуття знайшли труп мертвої новонародженої дитини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар ГУМВС у Луганській області Тетяна Погукай, передає УНН.

На Луганщині у смітнику знайшли мертву новонароджену дитину

“Під час огляду місця події, співробітники слідчо-оперативної групи виявили поліетиленовий пакет в якому знаходився коробок з під взуття. Саме у цій коробці і знаходилось мертве тільце новонародженої дитини чоловічої статі”, — написала Погукай.

Труп дитини направлений на комплексну судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. На підставі висновку судово-медичної експертизи буде надана правова кваліфікація даної події.

Проводяться невідкладні слідчо-оперативні заходи з метою встановлення усіх обставин події та матері дитини.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 117 КК України (Умисне вбивство матір’ю свої новонародженої дитини).

Нагадаємо, напередодні в Ніжині Чернігівської області на смітнику неподалік лісу в поліетиленовому пакеті виявили труп дитини.

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