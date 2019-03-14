На Луганщині у смітнику знайшли мертву новонароджену дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. На Луганщині у місті Рубіжне на смітнику в коробці від взуття знайшли труп мертвої новонародженої дитини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар ГУМВС у Луганській області Тетяна Погукай, передає УНН.
“Під час огляду місця події, співробітники слідчо-оперативної групи виявили поліетиленовий пакет в якому знаходився коробок з під взуття. Саме у цій коробці і знаходилось мертве тільце новонародженої дитини чоловічої статі”, — написала Погукай.
Труп дитини направлений на комплексну судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. На підставі висновку судово-медичної експертизи буде надана правова кваліфікація даної події.
Проводяться невідкладні слідчо-оперативні заходи з метою встановлення усіх обставин події та матері дитини.
За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 117 КК України (Умисне вбивство матір’ю свої новонародженої дитини).
Нагадаємо, напередодні в Ніжині Чернігівської області на смітнику неподалік лісу в поліетиленовому пакеті виявили труп дитини.