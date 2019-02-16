На Чернігівщині жінка викинула на смітник новонароджену дитину

“15 лютого до Ніжинської поліції надійшло повідомлення про те, що у лісовому масиві, неподалік міського полігону твердих побутових відходів, виявлено труп дитини” – зазначено у повідомленні.



На місці події поліція встановила, що у розірваному поліетиленовому пакеті знаходиться мертва новонароджена дитина.

Наразі поліція встановлює особу жінки та просить повідомляти небайдужих про будь-яку інформацію, припущення чи підозри стосовно того, хто міг вчинити цей злочин за телефонами Ніжинського відділу поліції: 068-469-52-39, 093-360-83-83, або на лінію "102".



Раніше УНН повідомляв, на Кіровоградщині засудили жінку за вбивство новонародженої дитини.