В Черниговской области женщина выбросила на помойку новорожденного ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Накануне в Нежине Черниговской области на свалке неподалеку леса в полиэтиленовом пакете обнаружили труп ребенка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ Нацполиции в Черниговской области.
"15 февраля по Нежинской полиции поступило сообщение о том, что в лесном массиве, недалеко городского полигона твердых бытовых отходов, обнаружен труп ребенка", - отмечено в сообщении.
На месте происшествия полиция установила, что в разорванном полиэтиленовом пакете находится мертвый новорожденный ребенок.
Сейчас полиция устанавливает личность женщины и просит сообщать неравнодушных про любую информацию, предположения или подозрения относительно того, кто мог совершить это преступление по телефонам Нежинского отдела полиции: 068-469-52-39, 093-360-83-83, или на линию "102".
Ранее сообщал УНН, в Кировоградской области осудили женщину за убийство новорожденного ребенка.