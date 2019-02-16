В Черниговской области женщина выбросила на помойку новорожденного ребенка

"15 февраля по Нежинской полиции поступило сообщение о том, что в лесном массиве, недалеко городского полигона твердых бытовых отходов, обнаружен труп ребенка", - отмечено в сообщении.



На месте происшествия полиция установила, что в разорванном полиэтиленовом пакете находится мертвый новорожденный ребенок.

Сейчас полиция устанавливает личность женщины и просит сообщать неравнодушных про любую информацию, предположения или подозрения относительно того, кто мог совершить это преступление по телефонам Нежинского отдела полиции: 068-469-52-39, 093-360-83-83, или на линию "102".



Ранее сообщал УНН, в Кировоградской области осудили женщину за убийство новорожденного ребенка.