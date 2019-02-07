На Кіровоградщині засудили жінку за вбивство новонародженої дитини

До медичних закладів жінка не зверталася. Коли почалися перейми, вона вийшла з приміщення будинку до туалету, який розташований на території домоволодіння, де вирішила позбавити життя свою новонароджену дитину відразу після пологів.

Самостійно, без медичної допомоги, жінка народила живого та життєздатного хлопчика і кинула його до нечистот у туалеті.

Згодом у приміщенні магазину її побачила знайома й помітила, що та вже не має ознак вагітності.

Вона повідомила про це до чергової частини Гайворонського відділу поліції ГУНП. Правоохоронці розпочали розслідування.

Під час проведення огляду місця події в нечистотах туалету поліцейські знайшли труп дитини. Смерть малюка настала через переохолодження.

Допитана у судовому засіданні матір свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнала повністю, зауважила, що підтверджує обставини, які вказані у обвинувальному акті, більше нічого додати не бажає.

Ульяновський районний суд визнав громадянку винною у вчиненні злочину і призначив покарання – два роки умовно.

Нагадаємо, мати задушила немовля, яке плакало і заважало спати.