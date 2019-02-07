В Кировоградской области осудили женщину за убийство новорожденного ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В апреле 2018 года жительница Гайворона Кировоградской области узнала о своей беременности и решила избавиться от ребенка, на данный момент суд определился с мерой наказания за тяжкое преступление. Oб этом говорится в материалах Единoгo державнoгo реестра судoвих решений, сообщает кoрреспoндент УНН.
В медицинские учреждения женщина не обращалась. Когда начались схватки, она вышла из помещения дома в туалет, который расположен на территории домовладения, где решила лишить жизни своего новорожденного ребенка сразу после родов.
Самостоятельно, без медицинской помощи, женщина родила живого и жизнеспособного мальчика и бросила его в нечистоты в туалете.
Впоследствии в помещении магазина ее увидела знакомая и заметила, что та уже не имеет признаков беременности.
Она сообщила об этом в дежурную часть Гайворонского отдела полиции ГУНП. Правоохранители начали расследование.
Во время осмотра места происшествия в нечистотах туалета полицейские нашли труп ребенка. Смерть малыша наступила из-за переохлаждения.
Допрошенная в судебном заседании мать свою вину в совершении уголовного преступления признала полностью, отметила, что подтверждает обстоятельства, указанные в обвинительном акте, больше ничего добавить не желает.
Ульяновский районный суд признал гражданку виновной в совершении преступления и назначил наказание - два года условно.
Напомним, мать задушила младенца, плакавшего и мешавшего спать.