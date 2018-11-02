Мати задушила немовля, яке плакало і заважало спати
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У місті Подільськ Одеської області мати задушила 4-місячного сина, бо той плакав і заважав спати. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Одеській області, передає УНН.
“За висновком судово-медичного експерта причиною смерті немовляти стала механічна асфіксія, тобто удушення. На допиті у слідчого жінка розповіла, що вночі малюк сильно плакав. Усі спроби його заспокоїти виявилися марними. Тоді мати закрила синові рота рукою, щоб він не кричав. Дитина затихла, бо, як з’ясувалося пізніше, задихнулась. Жінці повідомлено про підозру за п.2 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вона затримана в порядку ст. 208 КПК до обрання судом запобіжного заходу”, — сказав начальник Подільського ВП Микола Піщанський.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Чоловік на Чернігівщині задушив і закопав новонародженого сина
Наразі досудове слідство триває. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного ув’язнення.
Нагадаємо, під Черніговом затримано, а пізніше заарештовано жінку, яка підозрюється в утопленні двох малолітніх дітей у Києві.