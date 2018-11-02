Мать задушила младенца, который плакал и мешал спать
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В городе Подольск Одесской области мать задушила 4-месячного сына, потому что тот плакал и мешал спать. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Одесской области, передает УНН.
“По заключению судебно-медицинского эксперта причиной смерти младенца стала механическая асфиксия, то есть удушение. На допросе у следователя женщина рассказала, что ночью малыш сильно плакал. Все попытки его успокоить оказались напрасными. Тогда мать закрыла сыну рот рукой, чтобы он не кричал. Ребенок затих, потому что, как выяснилось позже, задохнулся. Женщине сообщено о подозрении по п.2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Она задержана в порядке ст. 208 УПК до избрания судом меры пресечения”, — сказал начальник Подольского ОП Николай Песчанский.
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Сейчас следствие продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного заключения.
Напомним, под Черниговом задержаны, а позже арестованы женщину, которая подозревается в утоплении двух малолетних детей в Киеве.