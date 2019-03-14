В Луганской области на помойке нашли мертвого новорожденного ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. В луганской области в городе Рубежное на помойке в коробке от обуви нашли труп мертвого новорожденного ребенка. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай, передает УНН.
"В ходе осмотра места происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили полиэтиленовый пакет в котором находился коробок из-под обуви. Именно в этой коробке и находилось мертвое тельце новорожденного ребенка мужского пола", - написала Погукай.
Труп ребенка направлен на комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. На основании заключения судебно-медицинской экспертизы будет дана правовая квалификация данного события.
Проводятся неотложные следственно-оперативные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия и матери ребенка.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 117 УК Украины (Умышленное убийство матерью свои новорожденного ребенка).
Напомним, накануне в Нежине Черниговской области на свалке неподалеку леса в полиэтиленовом пакете обнаружили труп ребенка.