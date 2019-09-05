В Полтаве автомобиль наехал на коляску с ребенком
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Полтаве в результате наезда легкового автомобиля травмы получил новорожденный ребенок. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Петлюры и Коцюбинского 4 сентября, около 12:05.
Полицией предварительно установлено, что автомобиль Opel Combo, под управлением 58-летнего водителя, совершил наезд на детскую коляску с новорожденным ребенком.
В результате столкновения ребенок получил телесные повреждения в виде закрытой черпено-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушиба мягких тканей тела.
Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований. Полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Напомним, во Львовской области в результате ДТП, во время которого автомобиль наехал на детскую коляску, был травмирован годовалый мальчик.