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В Полтаве автомобиль наехал на коляску с ребенком

В Полтаве автомобиль наехал на коляску с ребенком

Киев  •  УНН

 • 12044 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Полтаве в результате наезда легкового автомобиля травмы получил новорожденный ребенок. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Петлюры и Коцюбинского 4 сентября, около 12:05.

Полицией предварительно установлено, что автомобиль Opel Combo, под управлением 58-летнего водителя, совершил наезд на детскую коляску с новорожденным ребенком.

В результате столкновения ребенок получил телесные повреждения в виде закрытой черпено-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, ушиба мягких тканей тела.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований. Полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, во Львовской области в результате ДТП, во время которого автомобиль наехал на детскую коляску, был травмирован годовалый мальчик.

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