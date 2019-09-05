Водитель Jaguar насмерть сбил велосипедиста

Так, ДТП произошло вчера около 13 часов в городе Украинка.

"58-летний водитель за рулем автомобиля Jaguar допустил столкновение с велосипедистом. 48-летний местный житель пересекал проезжую часть. В результате ДТП от полученных телесных повреждений потерпевший скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства аварии, ведется следствие.

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Напомним, в Полтаве автомобиль сбил коляску с новорожденным ребенком.