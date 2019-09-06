Во Львовской области микроавтобус сбил насмерть пожилого велосипедиста
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Во Львовской области в результате наезда микроавтобуса погиб мужчина, который ехал на велосипеде. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 сентября около 13.30 в одном из сел Старосамборского района.
Как предварительно установили правоохранители, водитель микроавтобуса Renault, 20-летний житель района, совершил наезд на велосипедиста, 77-летнего местного жителя. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, в Киевской области мужчина за рулем автомобиля Jaguar сбил велосипедиста.