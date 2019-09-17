На Прикарпатье легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Ивано-Франковской области в результате столкновения велосипеда и легкового автомобиля погиб водитель двухколесного транспортного средства. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 16 сентября, около 22:30, между населенными пунктами Богородчаны и Лисец Тисменицкого района.
Как предварительно установлено правоохранителями, 19-летний житель района, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигаясь в направлении Ивано-Франковска, на проезжей части своей полосы движения при разъезде со встречным автомобилем левой передней частью совершил наезд на 55-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался в Богородчанской центральной районной больнице. Водитель автомобиля был трезв.
Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следователи выясняют все обстоятельства и причины ДТП.
Напомним, во Львовской области в результате наезда микроавтобуса погиб мужчина, который ехал на велосипеде.