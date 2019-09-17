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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 55186 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 110750 просмотра

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На Прикарпатье легковой автомобиль насмерть сбил велосипедиста

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Ивано-Франковской области в результате столкновения велосипеда и легкового автомобиля погиб водитель двухколесного транспортного средства. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло 16 сентября, около 22:30, между населенными пунктами Богородчаны и Лисец Тисменицкого района.

Как предварительно установлено правоохранителями, 19-летний житель района, управляя автомобилем Volkswagen Passat, двигаясь в направлении Ивано-Франковска, на проезжей части своей полосы движения при разъезде со встречным автомобилем левой передней частью совершил наезд на 55-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался в Богородчанской центральной районной больнице. Водитель автомобиля был трезв.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следователи выясняют все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, во Львовской области в результате наезда микроавтобуса погиб мужчина, который ехал на велосипеде.

Украинские Национальные Новости

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