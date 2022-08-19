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В Киеве парень на электросамокате сбил заведующего аптекой военного госпиталя. Мужчина скончался в больнице

Киев • УНН

 • 781498 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. В Киеве парень на электросамокате сбил заведующего аптекой военного госпиталя на тротуаре. Мужчина скончался спустя три дня в больнице. Об этом журналисту УНН сообщила дочь погибшего Наталья.

В Киеве парень на электросамокате сбил заведующего аптекой военного госпиталя. Мужчина скончался в больнице

Цитата

«Это произошло на тротуаре, на улице Леси Украинки, 12. Человек просто шел с работы, белый день, Киев. Молодой парень, которому 20 лет, на электросамокате на скорости сбил его с такой силой, что он спустя три дня скончался в больнице. К врачам у нас никаких претензий. Они делали все возможное. Мы консультировались с лучшими специалистами, но сила удара была настолько сильна, что была такая травма мозга, что врачи просто удивлялись как это возможно. У него была открыта черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, множественные гематомы и массивные кровоизлияния в мозг», – рассказала Наталья.

Детали

Наталья добавила, что инцидент произошел во вторник, 9 августа.

По ее словам, Николай умер на 67 году жизни. Он работал заведующим аптекой Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь».

Дочь добавила, что ее отец организовывал поставки медикаментов, чем спасал пострадавших от войны.

«Военная аптека организовывала обеспечение лекарствами военных во время лечения раненых», - сказала Наталья.

Кроме того, Наталья отметила, что полиция открыла производство и парня вызвали на допрос.

Дополнение

В прошлом году электросамокатам в Киеве ограничили скорость. Все операторы проката электросамокатов в столице снизили максимальную скорость до 20 км/ч.

Во Львове суд признал водителя электросамоката виновным в ДТП с Lexus и назначил 800 грн штрафа.

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