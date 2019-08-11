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У Києві іноземця затримали за крадіжку сумки з грошима та автівки

У Києві іноземця затримали за крадіжку сумки з грошима та автівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Києві затримали іноземця за квартирну крадіжку та викрадення автомобіля. Про це УНН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

До чергової частини Дніпровського управління поліції з повідомленням про крадіжку з квартири та зникнення автівки звернувся 53-річний місцевий мешканець. На вулицю Андрія Малишка виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію.

Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що до квартири зловмисник потрапив через відчинене вікно на першому поверсі. З оселі невідомий викрав сумку з грошима та ключі від автомобіля. Потерпілий додав, що транспортний засіб був припаркований біля будинку.

Як повідомили в поліції, зловмисника затримали на одній із вулиць Дніпровського району, де він залишив автівку. Ним виявився 37-річний уродженець іншої держави. На даний час перебуває у розшуку за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю.

Наразі автівку повернули законному власнику, а зловмисника доставили до управління поліції, де з ним спілкуються слідчі. Фігуранта обґрунтовано підозрюють у вчиненні п'яти аналогічних злочинів на території Дніпровського району.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) та за ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині чоловік побив та пограбував жінку у її квартирі.

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