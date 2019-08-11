В Киеве иностранца задержали за кражу сумки с деньгами и машины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Киеве задержали иностранца за квартирную кражу и угон автомобиля. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.
В дежурную часть Днепровского управления полиции с сообщением о краже из квартиры и исчезновения автомобиля обратился 53-летний местный житель. На улицу Андрея Малышко выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие.
Прибыв на место происшествия, правоохранители установили, что в квартиру злоумышленник попал через открытое окно на первом этаже. Из дома неизвестный похитил сумку с деньгами и ключи от автомобиля. Пострадавший добавил, что транспортное средство было припарковано возле дома.
Как сообщили в полиции, злоумышленника задержали на одной из улиц Днепровского района, где он оставил машину. Им оказался 37-летний уроженец другого государства. В настоящее время находится в розыске за кражу и незаконное обращение с оружием.
Сейчас машину вернули законному владельцу, а злоумышленника доставили в управление полиции, где с ним общаются следователи. Фигуранта обоснованно подозревают в совершении пяти аналогичных преступлений на территории Днепровского района.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) и по ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Киевской области мужчина избил и ограбил женщину в ее квартире.