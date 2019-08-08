На Київщині чоловік побив та пограбував жінку у її квартирі

За даними правоохоронців, зловмисник подзвонив у двері квартири. Господиня відчинила, оскільки чекала на знайомого. Чоловік почав бити жінку кулаком в обличчя і погрожувати ножем, вимагаючи гроші. Жінка віддала зловмиснику тисячу доларів США. Також нападник забрав золоті прикраси, ноутбук, телефон і банківські картки.

Зловмисник зв’язав потерпілу і втік. Однак, їй вдалося зателефонувати до поліції і повідомити про напад.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Вже за декілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника. Затримали його у закладі гральних автоматів, де він уже витрачав гроші.

Затриманий 37-річний киянин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального Кодексу України (Розбій). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання оголошення чоловіку про підозру у скоєнні даного злочину. Міру запобіжного заходу йому обере суд.

Зараз одним із обласних судів розглядається обвинувачення щодо скоєння ним тяжких злочинів, серед яких і вбивство.

Нагадаємо, на Київщині іноземці здійснили збройний напад та викрали сумку з грошима.