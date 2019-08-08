На Київщині чоловік побив та пограбував жінку у її квартирі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Київщині, у місті Вишгород, за розбійний напад на жінку затримано жителя столиці. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
За даними правоохоронців, зловмисник подзвонив у двері квартири. Господиня відчинила, оскільки чекала на знайомого. Чоловік почав бити жінку кулаком в обличчя і погрожувати ножем, вимагаючи гроші. Жінка віддала зловмиснику тисячу доларів США. Також нападник забрав золоті прикраси, ноутбук, телефон і банківські картки.
Зловмисник зв’язав потерпілу і втік. Однак, їй вдалося зателефонувати до поліції і повідомити про напад.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Вже за декілька годин правоохоронці встановили особу зловмисника. Затримали його у закладі гральних автоматів, де він уже витрачав гроші.
Затриманий 37-річний киянин перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального Кодексу України (Розбій). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання оголошення чоловіку про підозру у скоєнні даного злочину. Міру запобіжного заходу йому обере суд.
Зараз одним із обласних судів розглядається обвинувачення щодо скоєння ним тяжких злочинів, серед яких і вбивство.
Нагадаємо, на Київщині іноземці здійснили збройний напад та викрали сумку з грошима.