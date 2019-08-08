В Киевской области мужчина избил и ограбил женщину в ее квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Киевской области, в городе Вышгород, за разбойное нападение на женщину задержан житель столицы. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
По данным правохранителей, злоумышленник позвонил в дверь квартиры. Хозяйка открыла, так как ждала знакомого. Мужчина начал бить женщину кулаком в лицо и угрожать ножом, требуя деньги. Женщина отдала злоумышленнику тысячу долларов США. Также нападавший забрал золотые украшения, ноутбук, телефон и банковские карточки.
Злоумышленник связал потерпевшую и скрылся. Однако, ей удалось позвонить в полицию и сообщить о нападении.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Уже через несколько часов правохранители установили личность злоумышленника. Задержали его в заведении игровых автоматов, где он уже тратил деньги.
Задержанный 37-летний киевлянин находится в изоляторе временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос объявления мужчине о подозрении в совершении данного преступления. Меру пресечения ему изберет суд.
Сейчас одним из областных судов рассматривается обвинение о совершении им тяжких преступлений, среди которых и убийство.
Напомним, в Киевской области иностранцы совершили вооруженное нападение и похитили сумку с деньгами.