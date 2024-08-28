У Херсоні внаслідок ворожих атак дронами поранено ще двох людей
Київ • УНН
87-річна жінка отримала травми внаслідок атаки рф дроном у Дніпровському районі Херсона. Через годину в тому ж районі від атаки дрона постраждав 60-річний чоловік.
У Херсоні 87-річна жінка отримала травми внаслідок ворожої атаки дрона, а через годину в тому ж районі від атаки росіян дроном постраждав 61-річний чоловік, повідомив у середу голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
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"Вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, уламкове поранення ноги отримала 87-річна жінка внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста близько 11.00. Потерпіла сама звернулась до медиків. На момент атаки рашистів вона перебувала на вулиці", - повідомив Мрочко у Telegram.
Близько 12.00, з його слів, ворог вчергове скинув вибухівку з дрона у Дніпровському районі міста. "Внаслідок цього отримав травми чоловік 1963 р.н. Він сам звернувся до медиків по допомогу", - вказав Мрочко.
росіяни вкотре атакували Херсон дронами: двоє поранених28.08.24, 10:40 • 27458 переглядiв