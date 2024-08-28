росіяни вкотре атакували Херсон дронами: двоє поранених
Київ • УНН
У Херсоні внаслідок атак російських БПЛА поранено двох людей. У Зміївці та Садовому від ударів дронів загинули двоє місцевих жителів.
У Херсоні внаслідок атаки російських військ дронами поранено двох людей, повідомили у Херсонській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.
російські війська продовжують атакувати Херсон з безпілотників. У Дніпровському районі Херсона внаслідок скидання вибухівки з БПЛА постраждав 55-річний чоловік. Також під удар російського дрона потрапила 65-річна жінка
Повідомляється, що лікарі оцінюють стан чоловіка як тяжкий. Жінка дістала вибухову травму та поранення ноги. Обидва постраждалих нині перебувають у лікарні, їм надають необхідну медичну допомогу.
Доповнення
Окрім того, ОВА повідомила про жертви учорашніх атак ворога.
Як повідомляється, у лікарні померла жителька Зміївки, яка вчора потрапила під удар російського БПЛА. Медики боролися за її життя, але травми виявилися надто тяжкими. Серце пораненої зупинилося учора ввечері у реанімаційному відділенні.
Також до бюро судово-медичної експертизи доставили тіло загиблого жителя села Садове. 65-річний чоловік дістав травми, не сумісні з життям, внаслідок учорашнього ранкового російського обстрілу.
Війська рф з дрона атакували автомобіль сільради на Херсонщині, поранено старосту27.08.24, 14:35 • 16955 переглядiв