россияне в очередной раз атаковали Херсон дронами: двое раненых

В Херсоне в результате атаки российских войск дронами ранены два человека, сообщили в Херсонской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.

российские войска продолжают атаковать Херсон с беспилотников. В Днепровском районе Херсона в результате сброса взрывчатки с БПЛА пострадал 55-летний мужчина. Также под удар российского дрона попала 65-летняя женщина - сообщили в ОВА.

Сообщается, что врачи оценивают состояние мужчины как тяжелое. Женщина получила взрывную травму и ранение ноги. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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Кроме того, ОВА сообщила о жертвах вчерашних атак врага.

Как сообщается, в больнице умерла жительница Змиевки, которая вчера попала под удар российского БПЛА. Медики боролись за ее жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми. Сердце раненой остановилось вчера вечером в реанимационном отделении.

Также в бюро судебно-медицинской экспертизы доставили тело погибшего жителя села Садовое. 65-летний мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, в результате вчерашнего утреннего российского обстрела.

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