Війська рф з дрона атакували автомобіль сільради на Херсонщині, поранено старосту

У селі Понятівка Херсонської області російські війська атакували з дрона автомобіль сільради. 60-річний староста села отримав контузію та вибухові травми, його госпіталізовано, повідомили у Херсонській ОВА у вівторок, пише УНН.

У Понятівці Дарʼївської громади росіяни атакували з дрона автомобіль сільради. Постраждав 60-річний староста села. Його доставили до лікарні з контузією та вибуховими травмами