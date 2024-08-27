Війська рф з дрона атакували автомобіль сільради на Херсонщині, поранено старосту
Київ • УНН
У селі Понятівка Дарʼївської громади Херсонської області російські війська атакували з дрона автомобіль сільради. 60-річний староста села отримав контузію та вибухові травми, його госпіталізовано.
У селі Понятівка Херсонської області російські війська атакували з дрона автомобіль сільради. 60-річний староста села отримав контузію та вибухові травми, його госпіталізовано, повідомили у Херсонській ОВА у вівторок, пише УНН.
У Понятівці Дарʼївської громади росіяни атакували з дрона автомобіль сільради. Постраждав 60-річний староста села. Його доставили до лікарні з контузією та вибуховими травмами
Доповнення
Херсонська обласна прокуратура також повідомила, що, за даними слідства, 27 серпня 2024 року близько 06:00 російські військові обстріляли Садове. На подвір’ї приватного домоволодіння травми, несумісні із життям, отримав 65-річний чоловік.
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