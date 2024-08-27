Окупанти вранці обстріляли Новоолександрівку на Херсонщині: поранено двох літніх людей

російські військові сьогодні вранці вдарили артилерією та дронами по Новоолександрівці Херсонської області, внаслідок чого отримали пораненення 69-річний чоловік та 72-річна жінка. Про це у вівторок повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.

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Як повідомляється, близько сьомої ранку російська армія вдарила по Новоолександрівці Бериславського району. Село атакували артилерією та дрони.

Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше три житлові будинки.

Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє місцевих жителів, які перебували на вулиці. 69-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення черева. У 72-річної жінки – вибухова травма, уламкові поранення ніг та забій плеча