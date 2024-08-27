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Окупанти вранці обстріляли Новоолександрівку на Херсонщині: поранено двох літніх людей

Окупанти вранці обстріляли Новоолександрівку на Херсонщині: поранено двох літніх людей

Київ • УНН

 • 20585 перегляди

російські війська обстріляли село Новоолександрівку в Херсонській області артилерією та дронами. Внаслідок атаки поранено двох місцевих жителів похилого віку, пошкоджено щонайменше три житлові будинки.

російські військові сьогодні вранці вдарили артилерією та дронами по Новоолександрівці Херсонської області, внаслідок чого отримали пораненення 69-річний чоловік та 72-річна жінка. Про це у вівторок повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, близько сьомої ранку російська армія вдарила по Новоолександрівці Бериславського району. Село атакували артилерією та дрони.

Ворожим вогнем пошкоджено щонайменше три житлові будинки.

Через скидання вибухівки з дрона постраждали двоє місцевих жителів, які перебували на вулиці. 69-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкове поранення черева. У 72-річної жінки – вибухова травма, уламкові поранення ніг та забій плеча

- йдеться у повідомленні ОВА. 

Зазначається, що обох потерпілих у стані середньої тяжкості доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

На Херсонщині знищили ракету, через ворожі удари є загиблий та 10 поранених27.08.24, 09:00 • 20482 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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