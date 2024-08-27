Оккупанты утром обстреляли Новоалександровку на Херсонщине: ранены двое пожилых людей

российские военные сегодня утром ударили артиллерией и дронами по Новоалександровке Херсонской области, в результате чего получили ранения 69-летний мужчина и 72-летняя женщина. Об этом во вторник сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.

Детали

Как сообщается, около семи утра российская армия ударила по Новоалександровке Бериславского района. Село атаковали артиллерией и дронами.

Вражеским огнем повреждены по меньшей мере три жилых дома.

Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали двое местных жителей, которые находились на улице. 69-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение живота. У 72-летней женщины - взрывная травма, осколочные ранения ног и ушиб плеча - говорится в сообщении ОВА.

Отмечается, что обоих пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу для оказания медицинской помощи.



На Херсонщині знищили ракету, через ворожі удари є загиблий та 10 поранених