Оккупанты утром обстреляли Новоалександровку на Херсонщине: ранены двое пожилых людей
Киев • УНН
российские войска обстреляли село Новоалександровку в Херсонской области артиллерией и дронами. В результате атаки ранены двое местных жителей пожилого возраста, повреждены по меньшей мере три жилых дома.
российские военные сегодня утром ударили артиллерией и дронами по Новоалександровке Херсонской области, в результате чего получили ранения 69-летний мужчина и 72-летняя женщина. Об этом во вторник сообщила Херсонская ОВА, передает УНН.
Детали
Как сообщается, около семи утра российская армия ударила по Новоалександровке Бериславского района. Село атаковали артиллерией и дронами.
Вражеским огнем повреждены по меньшей мере три жилых дома.
Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали двое местных жителей, которые находились на улице. 69-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение живота. У 72-летней женщины - взрывная травма, осколочные ранения ног и ушиб плеча
Отмечается, что обоих пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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