Войска рф с дрона атаковали автомобиль сельсовета в Херсонской области, ранен староста
Киев • УНН
В селе Понятовка Дарьевской громады Херсонской области российские войска атаковали с дрона автомобиль сельсовета. 60-летний староста села получил контузию и взрывные травмы, он госпитализирован.
В селе Понятовка Херсонской области российские войска атаковали с дрона автомобиль сельсовета. 60-летний староста села получил контузию и взрывные травмы, он госпитализирован, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.
В Понятовке Дарьевской громады россияне атаковали с дрона автомобиль сельсовета. Пострадал 60-летний староста села. Его доставили в больницу с контузией и взрывными травмами
Дополнение
Херсонская областная прокуратура также сообщила, что, по данным следствия, 27 августа около 06:00 российские военные обстреляли Садовое. Во дворе частного домовладения травмы, несовместимые с жизнью, получил 65-летний мужчина.
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