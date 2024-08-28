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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсоне в результате вражеских атак дронами ранены еще два человека

В Херсоне в результате вражеских атак дронами ранены еще два человека

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 10:32  •  20968 просмотра

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87-летняя женщина получила травмы в результате атаки рф дроном в Днепровском районе Херсона. Через час в том же районе от атаки дрона пострадал 60-летний мужчина.

В Херсоне 87-летняя женщина получила травмы в результате вражеской атаки дрона, а через час в том же районе от атаки россиян дроном пострадал 61-летний мужчина, сообщил в среду глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.

Детали

"Взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию, осколочное ранение ноги получила 87-летняя женщина в результате сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе города около 11.00. Пострадавшая сама обратилась к медикам. На момент атаки рашистов она находилась на улице", - сообщил Мрочко в Telegram.

Около 12.00, по его словам, враг в очередной раз сбросил взрывчатку с дрона в Днепровском районе города. "В результате этого получил травмы мужчина 1963 г.р. Он сам обратился к медикам за помощью", - указал Мрочко.

росіяни вкотре атакували Херсон дронами: двоє поранених28 августа 2024, 07:40 • 24612 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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