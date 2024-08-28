В Херсоне в результате вражеских атак дронами ранены еще два человека
Киев • УНН
87-летняя женщина получила травмы в результате атаки рф дроном в Днепровском районе Херсона. Через час в том же районе от атаки дрона пострадал 60-летний мужчина.
В Херсоне 87-летняя женщина получила травмы в результате вражеской атаки дрона, а через час в том же районе от атаки россиян дроном пострадал 61-летний мужчина, сообщил в среду глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет УНН.
Детали
"Взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, контузию, осколочное ранение ноги получила 87-летняя женщина в результате сброса врагом взрывчатки с дрона в Днепровском районе города около 11.00. Пострадавшая сама обратилась к медикам. На момент атаки рашистов она находилась на улице", - сообщил Мрочко в Telegram.
Около 12.00, по его словам, враг в очередной раз сбросил взрывчатку с дрона в Днепровском районе города. "В результате этого получил травмы мужчина 1963 г.р. Он сам обратился к медикам за помощью", - указал Мрочко.
росіяни вкотре атакували Херсон дронами: двоє поранених28 августа 2024, 07:40 • 24612 просмотров