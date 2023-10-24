У Херсоні вибухи, місто атакують з лівобережжя
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Дніпровському районі в Херсоні чутно вибухи, повідомив керівник МВА Мрочко, передає УНН.
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«Херсон - під ворожим вогнем! У Дніпровському районі міста чути вибухи. Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівобережжя», — йдеться у повідомленні.
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Міський голова порадив тримайтеся подалі від вікон та берегти себе і своїх близьких.
Нагадаємо
Через погіршення безпекової ситуації на Херсонщині і Донеччині чиновники ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію людей. Мінреінтеграції розширило відповідний перелік — спільно з представниками місцевої влади, відомство планує вивести малечу із щонайменше 8 міст, сіл та селищ Донецької області, та 23 пунктів Херсонської області. Евакуйованих направлять до гуманітарного хабу, а звідти поїздами та автобусами до Хмельницької, Миколаївської, Одеської, Львівської, Житомирської областей.
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