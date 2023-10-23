Додаткову обов'язкову евакуацію оголосили на Донеччині: звідки вивозитимуть дітей

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 16319 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 89155 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 162936 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 164570 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 133163 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135909 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87181 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93811 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99427 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89956 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.6м/с
58%
Популярнi новини

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 12971 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 13261 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 12702 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 11221 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 11924 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 164570 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 228895 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 377625 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 314161 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 421903 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11167 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16491 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33176 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29832 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 133163 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Додаткову обов'язкову евакуацію оголосили на Донеччині: звідки вивозитимуть дітей

Київ • УНН

 • 144781 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У восьми населених пунктах Донецької області через обстріли російських військ оголошено примусову евакуацію дітей. З Бахмутського та Покровського районів Донеччини планують вивести приблизно 250 дітей, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

Додаткову обов'язкову евакуацію оголосили на Донеччині: звідки вивозитимуть дітей

Цитата

“Сьогодні на засіданні Координаційного штабу з питань обов’язкової евакуації одноголосно підтримано рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації приблизно 250 дітей. Вона буде проведена із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів, де безпекова ситуація залишається критичною”, - йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

Деталі

Зазначається, що усіх дітей в супроводі одного з батьків або ж законного представника планують вивести до початку холодів.

Спочатку евакуйованих направлять у гуманітарний хаб. Там вони зможуть перепочити, поїсти й отримати всебічну підтримку і допомогу.

Далі, як повідомляється, їх прийме Житомирщина. Там вони безкоштовно будуть забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою, вказали у відомстві.

Також зазначається, що 41 дитину вже вивезено у безпечні місця.

Доповнення

17 жовтня очільник МВС Ігор Клименко прозвітував про евакуацію усіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів на Донеччині.

За даними нацполіції жодної дитини не залишилося в населених пунктах: Залізне, Нью-Йорк, Північне, Ямпіль, Торське, Зарічне, Оріхуватка, Ніканорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське та Рай-Олександрівка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Brent
$64.55
Bitcoin
$84,563.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.72
Ethereum
$1,630.37