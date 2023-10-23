Додаткову обов'язкову евакуацію оголосили на Донеччині: звідки вивозитимуть дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У восьми населених пунктах Донецької області через обстріли російських військ оголошено примусову евакуацію дітей. З Бахмутського та Покровського районів Донеччини планують вивести приблизно 250 дітей, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
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“Сьогодні на засіданні Координаційного штабу з питань обов’язкової евакуації одноголосно підтримано рішення Донецької ОВА про оголошення обов’язкової евакуації приблизно 250 дітей. Вона буде проведена із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів, де безпекова ситуація залишається критичною”, - йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.
Деталі
Зазначається, що усіх дітей в супроводі одного з батьків або ж законного представника планують вивести до початку холодів.
Спочатку евакуйованих направлять у гуманітарний хаб. Там вони зможуть перепочити, поїсти й отримати всебічну підтримку і допомогу.
Далі, як повідомляється, їх прийме Житомирщина. Там вони безкоштовно будуть забезпечені прихистком, соціальними виплатами, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою, вказали у відомстві.
Також зазначається, що 41 дитину вже вивезено у безпечні місця.
Доповнення
17 жовтня очільник МВС Ігор Клименко прозвітував про евакуацію усіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів на Донеччині.
За даними нацполіції жодної дитини не залишилося в населених пунктах: Залізне, Нью-Йорк, Північне, Ямпіль, Торське, Зарічне, Оріхуватка, Ніканорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське та Рай-Олександрівка.