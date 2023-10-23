Дополнительную обязательную эвакуацию объявили в Донецкой области: откуда будут вывозить детей
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В восьми населенных пунктах Донецкой области из-за обстрелов российских войск объявлена принудительная эвакуация детей. Из Бахмутского и Покровского районов Донецкой области планируют вывести около 250 детей, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
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“Сегодня на заседании Координационного штаба по вопросам обязательной эвакуации единогласно поддержано решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации примерно 250 детей. Она будет проведена из 8 населенных пунктов Бахмутского и Покровского районов, где ситуация с безопасностью остается критической”, - говорится в сообщении Минреинтеграции.
Детали
Отмечается, что всех детей в сопровождении одного из родителей или законного представителя планируют вывести до начала холодов.
Сначала эвакуированных направят в гуманитарный хаб. Там они смогут отдохнуть, поесть и получить всестороннюю поддержку и помощь.
Далее, как сообщается, их примет Житомирщина. Там они бесплатно будут обеспечены приютом, социальными выплатами, гуманитарной помощью и психологической поддержкой, указали в ведомстве.
Также отмечается, что 41 ребенок уже вывезен в безопасные места.
Дополнение
17 октября глава МВД Игорь Клименко отчитался о эвакуации всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов в Донецкой области.
По данным нацполиции ни одного ребенка не осталось в населенных пунктах: Железное, Нью-Йорк, Северное, Ямполь, Торское, Заречное, Ореховатка, Никаноровка, Малиновка, Тихоновка, Васютинское и Рай-Александровка.