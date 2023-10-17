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Поліцейські вивезли усіх дітей із дванадцяти прифронтових населених пунктів Донеччини – Клименко

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Поліцейські прозвітували про евакуацію усіх дітей із 12 прифронтових населених пунктів на Донеччині. Скільки всього та звідки вивезли діток правоохоронці, розповів очільник МВС Ігор Клименко, пише УНН.

Поліцейські вивезли усіх дітей із дванадцяти прифронтових населених пунктів Донеччини – Клименко

Цитата

“Поліцейські евакуювали всіх дітей з 12 прифронтових населених пунктів 345 дітей разом з їхніми рідними врятовані під час чергового етапу обов’язкової евакуації на Донеччині”, — зазначив Клименко.

Деталі

Згідно з інформацією Ігоря Клименка діточок повивозили із прифронтових міст та селищ Бахмутського та Краматорського районів.

За даними нацполіції жодної дитини не залишилося в населених пунктах: Залізне, Нью-Йорк, Північне, Ямпіль, Торське, Зарічне, Оріхуватка, Ніканорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське та Рай-Олександрівка.

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Нагадаємо

Протягом минулої доби, 16 жовтня, російські окупанти завдавали ударів по території Донеччини, унаслідок чого дві людини загинули, ще одна отримала поранення. Про це у Telegram ранком повідомив в.о начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

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