На Донеччині росіяни за добу вбили двох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Протягом минулої доби російські окупанти завдавали ударів по території Донеччини, унаслідок чого дві людини загинули, ще одна отримала поранення. Про це у Telegram повідомив в.о начальника Донецької ОВА Ігор Мороз, пише УНН.
Цитата
«За 16 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Первомайському. Ще 1 людина в області дістала поранення», - йдеться у повідомленні.
Деталі
Загалом, починаючи з 24 лютого 2022 року, у Донецькій області загинуло 1742 людей та 4261 було травмовано.
Проте загальна кількість жертв по області з початку повномасштабної війни вказана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо
На Донеччині в Краматорському районі рятувальники ліквідували пожежу в церкві, яка спалахнула внаслідок ворожого обстрілу.