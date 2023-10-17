В Донецкой области россияне за сутки убили двух человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты наносили удары по территории Донецкой области, в результате чего два человека погибли, еще один получил ранения. Об этом в Telegram сообщил и.о. начальника Донецкой ОВА Игорь Мороз, пишет УНН.
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"За 16 октября россияне убили 2 жителей Донетчины - в Первомайском. Еще 1 человек в области получил ранения", - говорится в сообщении.
Детали
Всего, начиная с 24 февраля 2022 года, в Донецкой области погибли 1742 человека и 4261 был травмирован.
Однако общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним
В Донецкой области в Краматорском районе спасатели ликвидировали пожар в церкви, которая вспыхнула в результате вражеского обстрела.