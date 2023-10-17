В Донецкой области россияне за сутки убили двух человек

Цитата

"За 16 октября россияне убили 2 жителей Донетчины - в Первомайском. Еще 1 человек в области получил ранения", - говорится в сообщении.

Детали

Всего, начиная с 24 февраля 2022 года, в Донецкой области погибли 1742 человека и 4261 был травмирован.

Однако общее количество жертв по области с начала полномасштабной войны указано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним

В Донецкой области в Краматорском районе спасатели ликвидировали пожар в церкви, которая вспыхнула в результате вражеского обстрела.