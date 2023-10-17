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Полицейские вывезли всех детей из двенадцати прифронтовых населенных пунктов Донецкой области – Клименко

Киев • УНН

 • 243228 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Полицейские отчитались об эвакуации всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов на Донетчине. Сколько всего и откуда вывезли детей правоохранители, рассказал глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

Полицейские вывезли всех детей из двенадцати прифронтовых населенных пунктов Донецкой области – Клименко

Цитата

“Полицейские эвакуировали всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов 345 детей вместе с их родными спасены во время очередного этапа обязательной эвакуации в Донецкой области”, — отметил Клименко.

Детали

Согласно информации Игоря Клименко детишек повывозили из прифронтовых городов и поселков Бахмутского и Краматорского районов.

По данным нацполиции ни одного ребенка не осталось в населенных пунктах: Железное, Нью-Йорк, Северное, Ямполь, Торское, Заречное, Ореховатка, Никаноровка, Малиновка, Тихоновка, Васютинское и Рай-Александровка.

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Напомним

За прошедшие сутки, 16 октября, российские оккупанты наносили удары по территории Донецкой области, в результате чего два человека погибли, еще один получил ранения. Об этом в Telegram утром сообщил и.о. начальника Донецкой ОГА Игорь Мороз.

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