Полицейские вывезли всех детей из двенадцати прифронтовых населенных пунктов Донецкой области – Клименко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Полицейские отчитались об эвакуации всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов на Донетчине. Сколько всего и откуда вывезли детей правоохранители, рассказал глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.
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“Полицейские эвакуировали всех детей из 12 прифронтовых населенных пунктов 345 детей вместе с их родными спасены во время очередного этапа обязательной эвакуации в Донецкой области”, — отметил Клименко.
Детали
Согласно информации Игоря Клименко детишек повывозили из прифронтовых городов и поселков Бахмутского и Краматорского районов.
По данным нацполиции ни одного ребенка не осталось в населенных пунктах: Железное, Нью-Йорк, Северное, Ямполь, Торское, Заречное, Ореховатка, Никаноровка, Малиновка, Тихоновка, Васютинское и Рай-Александровка.
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Напомним
За прошедшие сутки, 16 октября, российские оккупанты наносили удары по территории Донецкой области, в результате чего два человека погибли, еще один получил ранения. Об этом в Telegram утром сообщил и.о. начальника Донецкой ОГА Игорь Мороз.