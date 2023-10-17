На напрямку Мар'їнки побільшало штурмових дій ворога - речник
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. На напрямку Мар’їнки в Донецькій області відзначається збільшення кількості ворожих штурмових дій. Про це повідомив у вівторок речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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«Протягом минулої доби ворог завдав 16 авіаційних ударів, провів 42 бойових зіткнення, це більше половини від загальної кількості. Окрім того, здійснив 595 артилерійських обстрілів. Відзначається збільшення кількості ворожих штурмових дій на напрямку Мар’їнки», - розповів Штупун.
Він повідомив, що також противник доукомплектовує на різних напрямках загони «Шторм-Z», які зазнали та продовжують зазнавати значних втрат.
«Російське командування просто кидає їх вперед на вірну загибель», - додав Штупун.
Доповнення
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що українські сили просунулись у бік Мар’їнки.