Українські сили просунулись у бік Мар’їнки - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сили оборони України 14 жовтня продовжили контрнаступальні дії на сході та півдні України та просунулися на захід від Донецька. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.
Деталі
Аналітики зазначають, що українські сили просунулися на північ від Мар’їнки (на захід від Донецька). Українські сили продовжували атакувати російські позиції на південному фланзі Бахмута.
Також ЗСУ незначно просунулися на захід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) у напрямку Рівного (24 км на південний захід від Оріхова) на заході Запорізької області.
Доповнення
Російські окупанти після завданих їм втрат за два місяці відновилися та розпочали активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп'янському напрямку. Тривають важкі бої.
Також російські війська проводять нічні штурми на Бахмутському напрямку, але Сили оборони працюють і знищують ворога.