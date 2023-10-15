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Украинские силы продвинулись в сторону Марьинки - ISW

Киев • УНН

 • 778931 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Силы обороны Украины 14 октября продолжили контрнаступательные действия на востоке и юге Украины и продвинулись на запад от Донецка. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Украинские силы продвинулись в сторону Марьинки - ISW

Детали 

Аналитики отмечают, что украинские силы продвинулись к северу от Марьинки (к западу от Донецка). Украинские силы продолжали атаковать российские позиции на южном фланге Бахмута. 

Также ВСУ незначительно продвинулись на запад от Роботино (10 км к югу от Орехова) в направлении Ровно (24 км к юго-западу от Орехова) на западе Запорожской области.

Дополнение

Российские оккупанты после нанесённых им потерь за два месяца восстановились и начали активные наступательные действия в районе Макеевки, а затем и на Купянском направлении. Продолжаются тяжелые бои.

Также российские войска проводят ночные штурмы на Бахмутском направлении, но Силы обороны работают и уничтожают врага.

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