На направлении Марьинки стало больше штурмовых действий врага - спикер

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«За прошедшие сутки враг нанес 16 авиационных ударов, провел 42 боевых столкновения, это более половины от общего количества. Кроме того, совершил 595 артиллерийских обстрелов. Отмечается увеличение количества вражеских штурмовых действий на направлении Марьинки», - рассказал Штупун.

Он сообщил, что также противник доукомплектовывает на разных направлениях отряды «Шторм-Z», которые понесли и продолжают нести значительные потери.

«Российское командование просто бросает их вперед на верную гибель», - добавил Штупун.

Дополнение

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что украинские силы продвинулись в сторону Марьинки.