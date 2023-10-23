На Херсонщині оголосили обов’язкову евакуацію у 34 населених пунктах — ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Через погіршення безпекової ситуації на Херсонщині чиновники ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію людей із 34 населених пунктів. Зокрема, мова йде в першу чергу про родини із дітьми. Про прийняте рішення повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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“Ми вже ухвалили рішення про обов’язкову евакуацію родин з дітьми. Йдеться про 34 населених пункти де найбільш непроста безпекова ситуація. Але не всі погоджуються виїздити. А при цьому ворог щодня нещадно б’є по нашим містам і селам. Десятки авіабомб летять у домівки. ... Діти у постійні небезпеці”, — наголосив Олександр Прокудін.
Деталі
Через загострення ситуації не Херсонщині була проведена нарада під головуванням віцепрем’єр-міністерки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук. На зустрічі можновладці прийняли рішення про обов’язкову евакуацію людей із прифронтової зони Херсонщини у примусовий спосіб. Зокрема, у примусовий спосіб людей ввозитимуть із 23 населених пунктів, що постійно перебувають на прицілі ворога.
У цьому списку наступні міста та селища:
Дудчани, Качкарівка, Милове, Новокаїри, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, місто Берислав, Зміївка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львове, Миколаївка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке, Антонівка, Комишани, Садове, Приозерне.
“Адже окупанти продовжують нещадно гатити по цих селах. А там ще залишаються діти. Ми маємо подбати про їхню безпеку”, — пояснив рішення очільник ОВА.
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