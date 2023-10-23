На Херсонщине объявили обязательную эвакуацию в 34 населенных пунктах — ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Херсонщине чиновники приняли решение об обязательной эвакуации людей из 34 населенных пунктов. В частности, речь идет в первую очередь о семьях с детьми. О принятом решении сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.
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“Мы уже приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми. Речь идет о 34 населенных пунктах, где наиболее непростая ситуация с безопасностью. Но не все соглашаются выезжать. А при этом враг ежедневно беспощадно бьет’по нашим городам и селам. Десятки авиабомб летят в дома... Дети в постоянной опасности”, — отметил Александр Прокудин.
Детали
Из-за обострения ситуации не Херсонщине было проведено совещание под председательством вице-прем’ер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук. На встрече чиновники приняли решение об обязательной эвакуации людей из прифронтовой зоны Херсонщины принудительным способом. В частности, принудительно людей будут ввозить из 23 населенных пунктов, которые постоянно находятся на прицеле врага.
В этом списке следующие города и поселки:
Дудчаны, Качкаровка, Мыловое, Новокаиры, Золотая Балка, Михайловка, Осокоровка, город Берислав, Змиевка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львовское, Николаевка, Одрадокамянка, Ольговка, Красный Маяк, Веселое, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Садовое, Приозерное.
“Ведь оккупанты продолжают беспощадно бить по этим селам. А там ещё остаются дети. Мы должны позаботиться об их безопасности”, — объяснил решение глава ОВА.
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Напомним
Утром оккупанты обстреляли линии электропередач на Херсонщине, из-за чего без света остались четыре населенных пункта.