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На Херсонщине объявили обязательную эвакуацию в 34 населенных пунктах — ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 октября. УНН. Из-за ухудшения ситуации с безопасностью на Херсонщине чиновники приняли решение об обязательной эвакуации людей из 34 населенных пунктов. В частности, речь идет в первую очередь о семьях с детьми. О принятом решении сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

На Херсонщине объявили обязательную эвакуацию в 34 населенных пунктах — ОВА

Цитата

“Мы уже приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми. Речь идет о 34 населенных пунктах, где наиболее непростая ситуация с безопасностью. Но не все соглашаются выезжать. А при этом враг ежедневно беспощадно бьет’по нашим городам и селам. Десятки авиабомб летят в дома... Дети в постоянной опасности”, — отметил Александр Прокудин.

Детали

Из-за обострения ситуации не Херсонщине было проведено совещание под председательством вице-прем’ер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук. На встрече чиновники приняли решение об обязательной эвакуации людей из прифронтовой зоны Херсонщины принудительным способом. В частности, принудительно людей будут ввозить из 23 населенных пунктов, которые постоянно находятся на прицеле врага.

В этом списке следующие города и поселки:

Дудчаны, Качкаровка, Мыловое, Новокаиры, Золотая Балка, Михайловка, Осокоровка, город Берислав, Змиевка, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Львовское, Николаевка, Одрадокамянка, Ольговка, Красный Маяк, Веселое, Казацкое, Антоновка, Камышаны, Садовое, Приозерное.

“Ведь оккупанты продолжают беспощадно бить по этим селам. А там ещё остаются дети. Мы должны позаботиться об их безопасности”, — объяснил решение глава ОВА.

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Напомним

Утром оккупанты обстреляли линии электропередач на Херсонщине, из-за чего без света остались четыре населенных пункта.

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