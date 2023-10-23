Окупанти обстріляли лінії електропередач на Херсонщині: без світла опинились чотири населених пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Жителі чотирьох населених пунктів Херсонської області залишились без електроенергії внаслідок сьогоднішніх обстрілів російських військ. Йдеться про Берислав, Новоберислав, Шляхове та Томарине, повідомив у понеділок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує УНН.
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“Окупанти знову вдарили по Херсонщині. Поцілили по лінях електропередач. Без світла залишилися Берислав, Новоберислав, Шляхове, Томарине”, - йдеться у повідомленні.
За його словами, енергетики вже працюють і усувають пошкодження.
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Також на Херсонщину вдень ворог скинув 4 авіабомби і вибухівку з дрона. Спочатку повідомлялось про двох травмованих, пізніше в ОВА уточнили, що постраждала ще одна людина. У 39-річного чоловіка медики діагностували контузію.